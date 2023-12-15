Тренер «Вашингтона»: Ови знает, что его возможности и броски в конечном итоге начнут приносить пользу

Главный тренерпрокомментировал выступление российского нападающего Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.

«Он получает хорошие шансы и свободное пространство. Он чувствует себя так же уверенно, как и всегда, и знает, что это лишь вопрос времени, когда некоторые из этих шансов начнут приносить пользу.

Необходимо сосредоточиться на процессе. Сосредоточиться на том, чтобы пробраться в свободные места. Ови знает, что его возможности и броски в конечном итоге начнут приносить пользу. И я думаю, что как только первые голы пойдут, это приведет к снежному кому», — цитирует Карбери The Hockey News.