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    Тренер «Вашингтона»: Ови знает, что его возможности и броски в конечном итоге начнут приносить пользу

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал выступление российского нападающего Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Он получает хорошие шансы и свободное пространство. Он чувствует себя так же уверенно, как и всегда, и знает, что это лишь вопрос времени, когда некоторые из этих шансов начнут приносить пользу.

    Необходимо сосредоточиться на процессе. Сосредоточиться на том, чтобы пробраться в свободные места. Ови знает, что его возможности и броски в конечном итоге начнут приносить пользу. И я думаю, что как только первые голы пойдут, это приведет к снежному кому», — цитирует Карбери The Hockey News.

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