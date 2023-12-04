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    Лос-Анджелес — Колорадо: смотреть онлайн в прямом эфире

    04.12.2023 в 04:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Лос-Анджелес — Колорадо

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    Лос-Анджелес и Колорадо начнут матч в 04:00 в регулярном сезоне НХЛ, 04.12.2023.

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    Последний матч: «Лос-Анджелес» — «Колорадо» 2:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Колорадо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.06.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Колорадо»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес — Колорадо.

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