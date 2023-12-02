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    Немировски: Сейчас сложно найти свободного нападающего

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Лада
    Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски высказался после поражения в матче с «Ладой» (2:3 Б).

    Дэвид Немировски
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    Дэвид Немировски

    «Худобин ещё не адаптировался к КХЛ? Нужно время. Он пару матчей уже сыграл, сегодня третий. Но он опытный.

    Больше отскоков при Худобине? Если есть свободная шайба или добивание, защитники должны блокировать.

    Подписали Пайгина? Игрока, который может делать первый пас — Мёрфи — очень не хватает. Посчитали, что в атаке нам нужно чуть помочь. Хотели добавить нападающего, но сейчас сложно найти свободного нападающего. Хотели чуть более жёстких защитников найти. Считаю, что слишком легко играют против нас, надо чуть больше в тело играть. Знали, что Пайгин будет играть в тело.

    Рассматриваем его на большинство? Сейчас посмотрим. Может, второе большинство. Но пока не решили: он ещё не приехал. Думаю, он будет играть только после перерыва. Он сейчас болеет, не знаю, когда он приедет на следующей неделе. После перерыва мы планируем, что Мёрфи и Пайгин будут в составе.

    На сколько выбыл Красоткин? Я думаю, в этой серии он не сыграет. Но есть шанс, что сыграет в последней игре серии. Но пока идём день на день, смотрим: улучшается или остаётся так же», — цитирует Немировски «Чемпионат».

    В следующем туре «Сибирь» примет на своем льду минское «Динамо». «Лада» сыграет дома с «Торпедо».

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