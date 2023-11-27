Брылин: Обидно, что НХЛ решила провести турнир без сборной России

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и помощник главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз»разочарован решением НХЛ провести Кубок мира без участия сборной

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Сергей Брылин Фото: allaboutthejersey.com

Ожидается, что Кубор мира среди сборных пройдет в 2025 году.

«Обидно, что такое решение. Мы все знаем, в какой международной обстановке мы живем.

Я не знаю, что там было на самом деле и почему такое решение было принято. Я только надеюсь, что со временем оно может как-то поменяться.

Потому что такие знаковые события, как Кубки мира, Олимпиады, остаются в памяти любого игрока и болельщика.

И, конечно, хотелось бы видеть нашу сборную на этих топовых соревнованиях», — приводит слова Брылина ТАСС.