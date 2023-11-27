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    Брылин: Обидно, что НХЛ решила провести турнир без сборной России

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Сборная России НХЛ Нью-Джерси Дэвилз
    Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и помощник главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин разочарован решением НХЛ провести Кубок мира без участия сборной России.

    Сергей Брылин
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    Сергей Брылин

    Ожидается, что Кубор мира среди сборных пройдет в 2025 году.

    «Обидно, что такое решение. Мы все знаем, в какой международной обстановке мы живем.

    Я не знаю, что там было на самом деле и почему такое решение было принято. Я только надеюсь, что со временем оно может как-то поменяться.

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    • Потому что такие знаковые события, как Кубки мира, Олимпиады, остаются в памяти любого игрока и болельщика.

    И, конечно, хотелось бы видеть нашу сборную на этих топовых соревнованиях», — приводит слова Брылина ТАСС.

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