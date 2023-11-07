ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ига СвентекДоминирование и рекорд Свентек, капитуляция Соболенко и сенсационный триумф Звонаревой
    Все новости спорта

    Малкин: Не понимаю, почему НХЛ отказалась от проведения Кубка мира

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Питтсбург Пингвинз НХЛ Сборная России
    Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признался, что еще надеется сыграть за сборную России.

    Евгений Малкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Малкин

    «Очень на это надеюсь. Как и на то, что вернется Кубок мира. В Торонто в 2016 году был сумасшедший турнир, и не знаю, почему НХЛ в дальнейшем от него отказалась. Да, немножко непонятно по времени года, когда его проводить.

    Но если вы не едете на Олимпиаду, то как раз в феврале и можно провести Кубок мира. Мне даже не за себя обидно, а за наших молодых ребят. Или тех, кто чуть постарше, но не имел возможности показать себя на турнирах с участием всех сильнейших — Каприза, Панару…

    Тот же Макдэвид всегда говорит, что хочет играть за сборную и выигрывать на высшем уровне. Но давно уже нет ни Олимпиады с участием энхаэловцев, ни Кубка мира.

  • Буре: В ИИХФ пока не знают, сыграет ли сборная России на Олимпиаде-2026
  • Читайте по теме

    • В других видах спорта такое невозможно. Взять футбол — там и чемпионат мира строго раз в четыре года, и чемпионат Европы. Только один раз из-за пандемии на год Евро перенесли, а так все работает как часы.

    Какой ажиотаж был бы среди болельщиков, какая популяризация хоккея! Когда лучшие играют с лучшими — это пик карьеры для любого спортсмена, в том числе и хоккеиста. Понимаю, что деньги, бизнес...», — приводит слова 37-летнего хоккеиста «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Россонери» снова потерпят поражение
  • «Милан» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Сможет ли «Барселона» разгромить «Шахтер»?
  • «Шахтер» Д — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Обойдет ли «Ньюкасл» «Дортмунд»?
  • «Боруссия» Д — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.43
  • Экспресс дня 7 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Милан — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  4.50
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Копенгаген — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие