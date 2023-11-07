Малкин: Не понимаю, почему НХЛ отказалась от проведения Кубка мира

Нападающий «Питтсбург Пингвинз»признался, что еще надеется сыграть за сборную

«Очень на это надеюсь. Как и на то, что вернется Кубок мира. В Торонто в 2016 году был сумасшедший турнир, и не знаю, почему НХЛ в дальнейшем от него отказалась. Да, немножко непонятно по времени года, когда его проводить.

Но если вы не едете на Олимпиаду, то как раз в феврале и можно провести Кубок мира. Мне даже не за себя обидно, а за наших молодых ребят. Или тех, кто чуть постарше, но не имел возможности показать себя на турнирах с участием всех сильнейших — Каприза, Панару…

Тот же Макдэвид всегда говорит, что хочет играть за сборную и выигрывать на высшем уровне. Но давно уже нет ни Олимпиады с участием энхаэловцев, ни Кубка мира.

В других видах спорта такое невозможно. Взять футбол — там и чемпионат мира строго раз в четыре года, и чемпионат Европы. Только один раз из-за пандемии на год Евро перенесли, а так все работает как часы.

Какой ажиотаж был бы среди болельщиков, какая популяризация хоккея! Когда лучшие играют с лучшими — это пик карьеры для любого спортсмена, в том числе и хоккеиста. Понимаю, что деньги, бизнес...», — приводит слова 37-летнего хоккеиста «Спорт-Экспресс».