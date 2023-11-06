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    Буре: В ИИХФ пока знают, сыграет ли сборная России Олимпиаде-2026

    Хоккей Сборная России
    Член совета ИИХФ и спецпредставитель ФХР по международным делам Павел Буре высказался о возможном участии сборной России на Олимпиаде-2026.

    Павел Буре
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    Павел Буре

    Ранее стало известно, что ИИХФ примет решение об участии сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2026 не позднее марта 2024 года.

    «Я являюсь "консулом", членом совета ИИХФ, у нас есть заседания консулов, где мы два дня обсуждаем какие-то проблемы. Я не езжу, участвую в заседаниях дистанционно. У нас есть опытные руководители федерации — Дима Курбатов постоянно на связи, каждый день, обсуждает то, что может. Конечно, непростая геополитическая обстановка, но поддерживаем контакт.

    Всё в процессе обсуждения, у каждой точки зрения есть свои плюсы и минусы, но есть и те нюансы, которые от нас не зависят. Нельзя только направо и налево, можно еще "вперед" и "назад". Мы стараемся идти по той ситуации, которая есть на сегодня.

    Ситуация меняется каждый день, и ты исходишь из того, что есть прямо сейчас. На сегодняшний день до марта ничего не изменится. В марте будет заседание совета ИИХФ, и там будет обсуждение. Не факт, что будет принято решение, но будет обсуждение этого вопроса. Вопрос будет по ФХР, так как именно федерация руководит всеми сборными.

    Россия на Олимпиаде? Ничего не могу сказать до февраля. Мы как члены совета пока ничего не знаем, сам Тардиф пока ничего не знает, обсуждать будем только в марте», — приводит слова Буре «Чемпионат».

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