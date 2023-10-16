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    В ИИХФ рассказали, когда будет принято решение по допуску сборной России к сезону-2024/2025 и Олимпиаде

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    Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф поделился информацией о возможном возращении сборной России на международную арену.

    Люк Тардиф
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    Люк Тардиф

    «Сказывается ли ситуация с Федотовым негативно на отношениях ФХР и ИИХФ? Точно не благоприятствует.

    Может ли эта ситуация вызвать трудности с потенциальным возвращением сборных России на турниры под эгидой ИИХФ? На данный момент в любом случае ничего не изменится до конца чемпионата мира в Праге. Решение уже принято в марте 2023 года. Решение по сезону-2024/2025 и Олимпийским играм может быть принято в любое время, но не позднее марта 2024 года», — приводит слова Тардифа «Спорт-Экпресс».

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