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    Кудашов: То, что не получалось в прошлых играх, сегодня все получилось

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    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о победе над нижегородским «Торпедо» (3:2).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Сложная и тяжёлая игра. Скорости высокие, особенно в конце соперник их нам навязал, но выдержали и правильно сыграли. Скажем так, то, что не получалось в прошлых играх, сегодня всё получилось.

    Продолжаем пропускать сразу после своих заброшенных шайб? О, это сложный вопрос, потому что всегда мы обсуждаем эту тему с игроками, и вся команда её обсуждает, и всё равно это происходит. Что не хватает? Не знаю даже. У меня есть моменты, которые я не хочу здесь обсуждать по конкретным игрокам, по конкретным действиям. Правильных решений.

    После забитого или пропущенного гола нужно сделать правильные действия, а некоторые игроки не понимают, как нужно сыграть в определённой ситуации. После забитого гола на какое-то время, как правило это 2-3 минуты, соперник начинает более активно играть. Так бывает. Это психология. И здесь нужно правильно сыграть, а мы сразу идём куда-то атаковать, зачем-то обрезаемся и получаем гол в свои ворота», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

    После этого матча московское «Динамо» занимает 2-е место в таблице Запада с 44 очками в активе. «Торпедо» — на 4-й позиции (42 балла).

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