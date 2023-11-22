«Сибирь» — «Сочи»: счет матча 5:2, обзор голов

ХК «Сибирь» Фото: globallookpress.com
У хозяев шайбы забросили Иван Климович, Артем Михеев, Сергей Дубакин, Владимир Михалев и Алексей Яковлев.
В составе гостей голы забили Кирилл Рассказов и Семен Ибрагимов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Сочи» — 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
Голы: И. Климович — 5 (бол., Ефремов, Прохоркин), 16:12 — 1:0. Михеев — 3 (Шашков, Яковлев), 17:05 — 2:0. Рассказов — 7 (Тянулин), 29:23 — 2:1. Ибрагимов — 2 (Сагадеев, Бракко), 32:19 — 2:2. Дубакин — 5 (бол., Прохоркин), 36:49 — 3:2. Михалев — 1 (Бутузов), 44:40 — 4:2. Яковлев — 4 (п.в., Шашков), 58:59 — 5:2Вратари: Красоткин — Третьяк (57:42 — 58:59)Штраф: 9 — 13Броски: 33 (14+12+7) — 18 (4+8+6)
«Сибирь» (35 очков) после 34 матчей идет 8-й в таблице Восточной конференции КХЛ. «Сочи» (28) находится на девятой строчке после 34-х встреч.
В следующем матче «Сочи» в гостях встретится с «Адмиралом». Встреча состоится 24 ноября. «Сибирь» 25 ноября примет «Нефтехимик».