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    «Амур» на своей площадке обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

    «Амур» — «Адмирал»: счет матча 2:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Адмирал
    «Амур» одержал победу над «Амуром» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Амур» — «Адмирал»
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    «Амур» — «Адмирал»

    В составе хабаровчан голы записали на свой счет Вячеслав Грецкий и Виктор Балдаев.

    Единственную шайбу у «Адмирала» забросил Денис Голубев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Амур» — «Адмирал» 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).
    Голы: Грецкий — 3 (Щемеров, Гиздатуллин), 12:13 — 1:0. Голубев — 2 (Лисовец), 30:49 — 1:1. Балдаев — 1 (Гиздатуллин), 41:13 — 2:1Вратари: Бобков — ИвановБроски: 46 (20+17+9) — 31 (13+10+8)Штраф: 2 — 4

    После этого матча «Амур» занимает 9-е место в таблице Востока с 32 очками в активе. «Адмирал» — на последней 12-й позиции (22 балла).

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