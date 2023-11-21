«Амур» — «Адмирал»: счет матча 2:1, обзор голов

«Амур» — «Адмирал» Фото: hcamur.ru
В составе хабаровчан голы записали на свой счет Вячеслав Грецкий и Виктор Балдаев.
Единственную шайбу у «Адмирала» забросил Денис Голубев.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Амур» — «Адмирал» 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).
Голы: Грецкий — 3 (Щемеров, Гиздатуллин), 12:13 — 1:0. Голубев — 2 (Лисовец), 30:49 — 1:1. Балдаев — 1 (Гиздатуллин), 41:13 — 2:1Вратари: Бобков — ИвановБроски: 46 (20+17+9) — 31 (13+10+8)Штраф: 2 — 4
После этого матча «Амур» занимает 9-е место в таблице Востока с 32 очками в активе. «Адмирал» — на последней 12-й позиции (22 балла).