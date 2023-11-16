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    «Витязь» одолел минское «Динамо»

    «Динамо» Минск — «Витязь»: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Витязь
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» на выезде одержал победу над минским «Динамо» со счетом 2:1.

    «Витязь»
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    «Витязь»

    На голы Руслана Педана и Владимира Галузина хозяева ответили точным броском Ника Меркли.

    Подмосковный клуб впервые в сезоне победил минчан. До этого было два поражения.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Витязь» (Московская область) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
    Голы: Педан — 5 (Яремчук), 7:05 — 0:1. Меркли — 9 (Волков, Калдис), 14:29 — 1:1. Галузин — 5 (Угольников, Воронков), 21:03 — 1:2Вратари: Фергюсон (57:45 — 58:32, 58:58) — ДорожкоШтраф: 4 — 24Броски: 28 (7+5+16) — 18 (4+8+6)

    В следующем матче минское «Динамо» сыграет в гостях с «Ладой» 20 ноября. «Витязь» в Череповце встретится с «Северсталью» 18 ноября.

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