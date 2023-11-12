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    Мамбеталиев: Команда была единая, все хотели выиграть, довели матч до победы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Северсталь
    Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал победу над «Северсталью» (4:1).

    Галым Мамбеталиев
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    Галым Мамбеталиев

    «Разбирали соперника: очень хорошая, быстрая команда, большинство у них неплохое. Но ребята справились. Правда, в начале пропустили в меньшинстве. Потом вовремя забили, сами в большинстве наконец-то почувствовали игру. Паскуале сегодня хорошо отыграл на последней линии, тащил команду. Ну и вся команда сегодня была единая, все хотели выиграть, довели до конца матч, до победы.

    Какими аспектами игры команды довольны сегодня и где видим возможность для улучшения? Всё равно ошибок много. Более уверенно надо играть молодым ребятам. Но они со временем наберутся опыта и будут играть более уверенно. Добавлять нужно во всём: и в функциональном плане, и в тактическом плане, быстрее нужно двигаться — в КХЛ быстрый хоккей, поэтому всё нужно делать побыстрее. Ну и, самое главное, верить в себя и команду. Тогда будет много получаться.

    Есть ли какие-то конкретные области или навыки, на которых будем концентрироваться на тренировках исходя из результата сегодняшней игры? Это организованная линия концентрации в обороне, быстрые контратаки, меньше потерь в средней зоне и как можно больше обострять игру под воротами. Ну и большинство надо обязательно улучшать, улучшать и ещё раз улучшать.

    Сегодняшний дебют Апалькова и почему сразу поставили его в центр первого звена? Ну, человек с огромным опытом в КХЛ. Для него нет секретов. Просто войдёт в свой ритм, чуть побыстрее начнёт играть, и всё будет нормально. А в первом составе — просто хотели улучшить, чтобы кто-то раздавал тем хоккеистам, кто с ним играет», — цитирует Мамбеталиева Sports.kz.

    «Барыс» идет на 11-й строчке в Восточной конференции. У команды 25 очков в 31 матче. «Северсталь» (30) располагается на 8-м месте «Запада».

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