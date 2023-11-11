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    В матче лидеров КХЛ точнее в серии буллитов оказалась «Лада»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Спартак
    В очередной встрече регулярного чемпионата КХЛ сошлись лидеры«Запада» московский «Спартак» и «Востока» тольяттинская «Лада». Победу одержали хозяева по буллитам. Основное время завершилось со счетом 3:3.

    Нападающий «Лады» Сергей Шумаков
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    Нападающий «Лады» Сергей Шумаков

    На 11-й минуте форвард «Спартака» Александр Беляев открыл счет в матче.

    В середине второго периода Александр Пашин увеличил преимущество «красно-белых» до двух шайб.

    «Ладе» не сдалась и смогла сравнять счет. Сначала опытный Сергей Шумаков, а затем другой форвард Иван Романов реализовали большинство.

    В середине третьего «Спартак» снова вышел вперед, гол на счету Ивана Морозова.

    Но «Ладе» снова удалось сравнять счет и перевести игру в овертайм. Героем эпизода стал Остап Сафин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лада» (Тольятти) — «Спартак» (Москва) — 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Беляев — 1 (Галимов), 10:47 — 0:1. Пашин — 1, 26:23 — 0:2. Шумаков — 1 (бол., Романов, Фисенко), 34:09 — 1:2. Романов — 1 (бол., М. Березин, Солянников), 37:06 — 2:2. Морозов — 1 (Вишневский, Голдобин), 47:40 — 2:3. Сафин — 9, 53:45 — 3:3Вратари: Подъяпольский — РибарБроски: 23 (4+11+7+1) — 33 (8+11+11+3)Штраф: 14 — 14

    В следующем матче «Лада» сразится на выезде с «Сочи». «Спартак» будет принимать на своем льду московское «Динамо».

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