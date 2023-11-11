В матче лидеров КХЛ точнее в серии буллитов оказалась «Лада»

В очередной встрече регулярного чемпионата КХЛ сошлись лидеры«Запада» московскийи «Востока» тольяттинская. Победу одержали хозяева по буллитам. Основное время завершилось со счетом 3:3.

На 11-й минуте форвард «Спартака» Александр Беляев открыл счет в матче.

В середине второго периода Александр Пашин увеличил преимущество «красно-белых» до двух шайб.

«Ладе» не сдалась и смогла сравнять счет. Сначала опытный Сергей Шумаков, а затем другой форвард Иван Романов реализовали большинство.

В середине третьего «Спартак» снова вышел вперед, гол на счету Ивана Морозова.

Но «Ладе» снова удалось сравнять счет и перевести игру в овертайм. Героем эпизода стал Остап Сафин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Лада» (Тольятти) — «Спартак» (Москва) — 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Беляев — 1 (Галимов), 10:47 — 0:1. Пашин — 1, 26:23 — 0:2. Шумаков — 1 (бол., Романов, Фисенко), 34:09 — 1:2. Романов — 1 (бол., М. Березин, Солянников), 37:06 — 2:2. Морозов — 1 (Вишневский, Голдобин), 47:40 — 2:3. Сафин — 9, 53:45 — 3:3Вратари: Подъяпольский — РибарБроски: 23 (4+11+7+1) — 33 (8+11+11+3)Штраф: 14 — 14

В следующем матче «Лада» сразится на выезде с «Сочи». «Спартак» будет принимать на своем льду московское «Динамо».