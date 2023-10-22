«Спартак» одержал волевую победу над «Адмиралом» и выиграл восьмой матч подряд

«Спартак» Фото: globallookpress.com
В составе «Спартака» шайбы забрасывали Николай Голдобин, Егор Филин, Александр Пашин и Шейн Принс. За дальневосточников отличились Александр Горшков, Александр Шевченко и Джованни Фьоре.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Спартак» (Москва) — 3:4 (2:2, 1:0, 0:2)
Голы: Горшков — 2 (Фьоре), 6:05 — 1:0. Шевченко — 3 (Бучельников, Аноховский), 7:09 — 2:0. Голдобин — 16 (бол., Морозов, Чайковски), 13:36 — 2:1. Филин — 1 (Талалуев, Савиков), 16:57 — 2:2. Фьоре — 5 (Соловьев), 37:40 — 3:2. Пашин — 3 (Галимов, Савиков), 46:03 — 3:3. Принс — 8 (бол.), 48:06 — 3:4Вратари: Хомченко (57:39) — РибарШтраф: 10 — 4Броски: 27 (13+10+4) — 44 (19+13+12)
«Спартак» одержал восьмую победу подряд, а «Адмирал» проиграл в шестом матче подряд.