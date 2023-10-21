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    «Нефтехимик» всухую обыграл СКА в Нижнекамске, у Жукенова — дубль

    «Нефтехимик» — СКА: счет матча 2:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик СКА
    «Нефтехимик» одержал победу над СКА (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Нефтехимик»
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    «Нефтехимик»

    Первый гол нижнекамцы забили в конце 2-го периода. Нападающе «Нефтехимика» Дмитрий Соколов и Дмитрий Жукенов вышли 2 в 1-го реализовали этот момент. Гол на счету Жукенова.

    Уже на 53-й минуте все тот же Жукенов реализовал большинство своей команды, поставив точку в этом матче.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Нефтехимик» — СКА 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
    Голы: Жукенов — 1 (Соколов, Брюквин), 29:43 — 1:0. Жукенов — 2 (бол. Соколов, Шафигуллин), 53:51 — 2:0Вратари: Долганов — СеребряковБроски: 24 (10+5+9) — 36 (19+11+6)Штраф: 2 — 6

    «Нефтехимик» занимает 10-е место на Востоке с 20-ю очками в активе. СКА — на 7-й позиции Запада (20).

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