«Нефтехимик» — СКА: счет матча 2:0, обзор голов

одержал победу над(2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Первый гол нижнекамцы забили в конце 2-го периода. Нападающе «Нефтехимика» Дмитрий Соколов и Дмитрий Жукенов вышли 2 в 1-го реализовали этот момент. Гол на счету Жукенова.

Уже на 53-й минуте все тот же Жукенов реализовал большинство своей команды, поставив точку в этом матче.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Нефтехимик» — СКА 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Голы: Жукенов — 1 (Соколов, Брюквин), 29:43 — 1:0. Жукенов — 2 (бол. Соколов, Шафигуллин), 53:51 — 2:0Вратари: Долганов — СеребряковБроски: 24 (10+5+9) — 36 (19+11+6)Штраф: 2 — 6

«Нефтехимик» занимает 10-е место на Востоке с 20-ю очками в активе. СКА — на 7-й позиции Запада (20).