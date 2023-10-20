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    «Лада» на своей площадке обыграла «Авангард»

    «Лада» — «Авангард»: счет матча 4:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Металлург Мг
    «Лада» одержала победу над «Авангардом» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Лада»
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    «Лада»

    В составе тольяттинской команды дублем отметился нападающий Иван Романов, забросив сначала в большинстве, а потом в меньшинстве. По голу записали на свой счет Георгий Солянников, Евгений Грошев и Андрей Алтыбармакян в пустые ворота.

    У «Авангарда» отличились Рид Буше, Иван Николишин и Валентин Пьянов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Лада» — «Авангард» 5:3 (0:1, 3:1, 2:1).
    Голы: Буше — 11 (бол. Спунер, Ткачев), 00:31 — 0:1. Романов — 2 (бол. Солянников, Алтыбармакян), 23:10 — 1:1. Солянников — 2 (бол. Алтыбармакян), 35:06 — 2:1. Романов — 3 (мен. Фисенко), 36:29 — 3:1. Николишин — 2 (бол. Гераськин, Шулак), 19:36 — 3:2. Грошев — 2 (Червоненко), 51:44 — 4:2. Пьянов — 3 (Буше), 59:32 — 4:3. Алтыбармакян — 4 (ПВ.), 59:51 — 5:3Вратари: Трушков — МишуровБроски: 40 (19+10+11) — 28 (4+12+12)Штраф: 2 — 0

    После этого матча «Лада» занимает 4-е место в таблице Востока (24 очка). «Авангард» — на 6-й позиции (22).

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