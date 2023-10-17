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    Макдэвид: Хотелось хорошо начать этот сезон, но нам не удалось

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Эдмонтон Ойлерз
    Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оценил игру команды на старте нынешнего сезона НХЛ.

    Коннор Макдэвид
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    Коннор Макдэвид

    «Хотелось хорошо начать этот сезон, но нам не удалось. Если победим "Нэшвилл", у нас будет одна победа при двух поражениях в трёх матчах — как и в прошлом сезоне после трёх встреч.

    Да, это не лучший старт. Это не то, что мы ожидали, но думаю, что во втором матче с "Ванкувером" были хорошие эпизоды, поэтому есть от чего отталкиваться. Если продолжим играть так же, то сможем побеждать. Конечно, это не тот результат, на который мы рассчитывали, но было много хороших признаков, и нам есть на что опираться.

    С Эвандером Кейном мы хорошо справляемся в передачах. Он один из лучших распасовщиков в мире, если не лучший, поэтому мне нужно открыться и ждать, что он меня найдёт», — цитирует Макдэвида сайт НХЛ.

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    • В нынешнем сезоне Макдэвид провел 2 матча, забил гол и сделал 2 голевые передачи при показателе полезности «-4». В следующем матче «Эдмонтон» сыграет с «Нэшвиллом» 18-го октября в 03:00 мск.

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