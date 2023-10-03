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    «Автомобилист» по буллитам одолел «Амур»

    «Автомобилист» — «Амур»: счет матча 2:1 Б, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Амур
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» на своем льду одержал победу над «Амуром» со счетом 2:1 в серии буллитов.

    «Автомобилист»
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    «Автомобилист»

    На гол Брукса Мэйсека гости ответили точным броском Дмитрия Шевченко. В серии буллитов победный гол забил нападающий екатеринбургской команды Алексей Макеев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Шевченко — 5 (Бочаров), 7:41 — 0:1. Мэйсек — 4 (Романцев, Широков), 55:11 — 1:1Победный буллит: МакеевВратари: Аликин (60:22 — 61:10) — ЛозебниковШтраф: 8 — 2Броски: 34 (5+12+15+2) — 24 (8+9+7+0)

    В следующей игре «Автомобилист» сыграет в гостях с новосибирской «Сибирью» 6 октября. «Амур» в Хабаровске примет «Ладу» 8 октября.

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