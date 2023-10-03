«Автомобилист» — «Амур»: счет матча 2:1 Б, обзор голов

«Автомобилист» Фото: globallookpress.com
На гол Брукса Мэйсека гости ответили точным броском Дмитрия Шевченко. В серии буллитов победный гол забил нападающий екатеринбургской команды Алексей Макеев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Шевченко — 5 (Бочаров), 7:41 — 0:1. Мэйсек — 4 (Романцев, Широков), 55:11 — 1:1Победный буллит: МакеевВратари: Аликин (60:22 — 61:10) — ЛозебниковШтраф: 8 — 2Броски: 34 (5+12+15+2) — 24 (8+9+7+0)
В следующей игре «Автомобилист» сыграет в гостях с новосибирской «Сибирью» 6 октября. «Амур» в Хабаровске примет «Ладу» 8 октября.