Генменеджер «Вашингтона»: Тело Овечкина «износилось» к концу сезона

Генеральный менеджеррассказал о проблемах капитанав прошлом сезоне.

«Ови гонится за рекордом? Он всегда хочет соревноваться как часть команды. Не думаю, что его устраивает, что мы пропустили плей-офф. Ему не нравилось пропускать матчи в прошлом сезоне. Он хочет побеждать, хочет соревноваться, быть на высочайшем уровне. И он сделает всё, что сможет, чтобы помочь нам вернуться в плей-офф.

Я говорил, что ему приходилось "преодолевать что-то" в прошлом сезоне? Да. Возраст — это тоже фактор. Его тело "износилось" к концу сезона. Ему приходилось играть с некоторыми проблемами. Я хочу отдать ему должное за то, что он сделал», — приводит слова Маклеллана пресс-служба «Вашингтона».