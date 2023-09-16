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    «Авангард» нанес поражение «Нефтехимику»

    «Авангард» — «Нефтехимик»: счет матча 5:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Нефтехимик
    «Авангард» дома встречался с «Нефтехимиком» в матче Чемпионата КХЛ.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    Хозяева победили со счетом 5:1. За омский клуб забили Рид Буше (дубль), Владимир Ткачев, Райан Спунер и Никита Холодилин. У клуба из Нижнекамска отличился Андрей Белозеров.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
    Голы: Буше — 3 (Мурылев), 6:58 — 1:0. Ткачев — 4 (Спунер, Буше), 35:16 — 2:0. Белозеров — 2 (Бикмуллин, Чивилев), 41:47 — 2:1. Спунер — 3 (бол., Шарипзянов, Ткачев), 45:39 — 3:1. Буше — 4 (бол., Ткачев), 51:42 — 4:1. Холодилин — 1 (мен., п.в.), 58:04 — 5:1Вратари: Мишуров — Гарипов (57:39 — 58:04)

    «Авангард» идет вторым в таблице Восточной конференции. Команда набрала 10 очков за шесть игр. «Нефтехимик» находится на 12-м месте (3 очка).

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