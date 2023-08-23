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    Дубль Барбера обеспечил «Барысу» победу над «Авангардом» в матче Кубка Блинова

    «Авангард» — «Барыс»: счет матча 3:4, обзор голов

    Хоккей Барыс Авангард
    «Барыс» обыграл «Авангард» (4:3) в матче Кубка Блинова.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе омского клуба забили Рид Буше, Либор Шулак и Иван Николишин в большинстве

    У «Барыса» дублем отметился Райли Барбер, а по голу забили Кирилл Савицкий и Самат Данияр.

    Кубок Блинова.
    «Авангард» — «Барыс» 3:4 (1:2, 1:0, 1:2).
    Голы: Буше — 1 (Ткачев), 00:17 — 1:0. Савицкий — 1 (Лабейт, Бракко), 06:49 — 1:1. Данияр — 1 (Муратов, Старченко), 19:34 — 1:2. Шулак — 1 (Ткачев), 24:05 — 2:2. Барбер — 1 (бол. Грант, Оберг), 44:04 — 2:3. Барбер (ПВ.), 58:11 — 2:4. Николишин — 1 (бол. Ткачев, Буше), 59:01 — 3:4Вратари: Мишуров — ПаскуалеБроски: 24 (4+8+12) — 36 (14+11+11)Штраф: 18 — 8

    В следующем матче «Барыс» встретится с «Нефтехимиком» 25 августа.

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