Голкипер «Салавата» Самонов: Очень хочется выиграть Кубок Гагарина!

Вратарьвысказался о целях на предстоящий сезон КХЛ в составе нового клуба.

«Качественно и честно делать свою работу, приносить пользу команде, сколько бы игрового времени не было: много — отлично, нет — тоже хорошо.

В любом случае, надо отрабатывать в каждом моменте, проводить на высоком уровне каждую игру. Командный результат всегда стоит во главе угла. Очень хочется выиграть Кубок Гагарина!», — приводит слова Самонова хоккейное агентство «WINNERS».

Напомним, что в это межсезонье Самонов перешел из «Северстали» в «Салават Юлаев».

В прошлом сезоне голкипер выступал за СКА и череповецкую команду, где провел 39 матчей, отразил 91.7% бросков при коэффициенте надежности 2.64.