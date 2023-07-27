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    Голкипер «Салавата» Самонов: Очень хочется выиграть Кубок Гагарина!

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев
    Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов высказался о целях на предстоящий сезон КХЛ в составе нового клуба.

    Александр Самонов
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    Александр Самонов

    «Качественно и честно делать свою работу, приносить пользу команде, сколько бы игрового времени не было: много — отлично, нет — тоже хорошо.

    В любом случае, надо отрабатывать в каждом моменте, проводить на высоком уровне каждую игру. Командный результат всегда стоит во главе угла. Очень хочется выиграть Кубок Гагарина!», — приводит слова Самонова хоккейное агентство «WINNERS».

    Напомним, что в это межсезонье Самонов перешел из «Северстали» в «Салават Юлаев».

    В прошлом сезоне голкипер выступал за СКА и череповецкую команду, где провел 39 матчей, отразил 91.7% бросков при коэффициенте надежности 2.64.

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