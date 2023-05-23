начнут матч в 20:20 в группе A чемпионата мира по хоккею-2023, 23.05.2023.

Последний матч: «Финляндия» — «Дания» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Финляндия» — «Дания». Коэффициент ставки — 1.91 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Финляндия»).

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