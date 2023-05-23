Финляндия
В таблице группы A у Финляндии все относительно неплохо. Да, всего третья строчка, зато без угроз провалить плей-офф квалификацию. В шести встречах финны срубили 13 очков.
На 4 балла Финляндия дистанцировалась от четвертой Германии. Аналогичный разрыв между лидерами — США. Все здорово у финнов в атаке — 21 гол, а вот по игре в обороне возникают вопросы — 14 пропущенных — далеко не лучшая статистика на фоне остальных представителей топ-4.
Коэффициенты матча Финляндия — Дания
Домашний турнир команда Юкки Ялонена начала с поражения. В «Тампере Дек» она крупно влетела США (1:4). Первой же победы финны добились в игре с Германией, которая по итогу оказалась одним из прямых конкурентов в борьбе за распределение мест (4:3).
Еще одну потерю очков Финляндия пережила в матче с неприступной для многих Швецией (1:2 Б), после чего серийно посыпались победы. Поочередно парни Ялонена перемололи Францию (5:3), Венгрию (7:1) и Австрию (3:1).
Дания
В матчах со сборными из разряда топовых Дания наткнулась на проблемы, из-за чего в последнем туре ей поможет только чудо. По итогам шести матчей датчане оказались пятыми с 8 очками.
На 1 балл скандинавы отстают от Германии, которая в своем последнем заходе схлестнется с Францией — одним из трех крупнейших неудачников группы. Более того, при потенциальном равенстве очков немцы по-прежнему будут четвертыми.
Среди сборных не из топ-4 команда Хайнца Элерса имеет лучшую атаку. В шести играх датские хоккеисты вонзили 18 голов. В обороне у них не все так идеально — 19 пропущенных.
В чемпионат мира-2023 Дания влетела на гиперзвуке. На старте она смяла Венгрию (3:1), Францию (4:3 ОТ) и Австрию (6:2). Судьбоносным же может оказаться влет Германии в четвертом туре (4:6). После встречи с бундестим команда Элерса проиграла США (0:3) и Швеции (1:4).
Коэффициенты
Победу Финляндии букмекеры оценивают в 1.23, ничью — в 6.70, а победу Дании — в 11.0.
Прогноз
Ставка
Закончить матч сенсацией на территории финнов команде Хайнца Элерса будет крайне трудно, но гарантированно она не сольется крупно. Наши прогноз и ставка — Дания победит с форой + 2.5 за 1.91.
Разумеется, без заброшенных шайб завалить Финляндию не получится, но у датчан остается одна из лучших атак среди представителей второй половины группы A. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал Дании больше 1.5 за 2.55.