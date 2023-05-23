В матче чемпионата мира по хоккею Финляндия сыграет с Данией. Встреча пройдет в «Тампере Дек» 23 мая. Начало запланировано на 20:20 мск. Финляндия — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Финляндия

В таблице группы A у Финляндии все относительно неплохо. Да, всего третья строчка, зато без угроз провалить плей-офф квалификацию. В шести встречах финны срубили 13 очков.

На 4 балла Финляндия дистанцировалась от четвертой Германии. Аналогичный разрыв между лидерами — США. Все здорово у финнов в атаке — 21 гол, а вот по игре в обороне возникают вопросы — 14 пропущенных — далеко не лучшая статистика на фоне остальных представителей топ-4.

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Домашний турнир команда Юкки Ялонена начала с поражения. В «Тампере Дек» она крупно влетела США (1:4). Первой же победы финны добились в игре с Германией, которая по итогу оказалась одним из прямых конкурентов в борьбе за распределение мест (4:3).

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Еще одну потерю очков Финляндия пережила в матче с неприступной для многих Швецией (1:2 Б), после чего серийно посыпались победы. Поочередно парни Ялонена перемололи Францию (5:3), Венгрию (7:1) и Австрию (3:1).

Дания

В матчах со сборными из разряда топовых Дания наткнулась на проблемы, из-за чего в последнем туре ей поможет только чудо. По итогам шести матчей датчане оказались пятыми с 8 очками.

На 1 балл скандинавы отстают от Германии, которая в своем последнем заходе схлестнется с Францией — одним из трех крупнейших неудачников группы. Более того, при потенциальном равенстве очков немцы по-прежнему будут четвертыми.

Среди сборных не из топ-4 команда Хайнца Элерса имеет лучшую атаку. В шести играх датские хоккеисты вонзили 18 голов. В обороне у них не все так идеально — 19 пропущенных.

В чемпионат мира-2023 Дания влетела на гиперзвуке. На старте она смяла Венгрию (3:1), Францию (4:3 ОТ) и Австрию (6:2). Судьбоносным же может оказаться влет Германии в четвертом туре (4:6). После встречи с бундестим команда Элерса проиграла США (0:3) и Швеции (1:4).

Коэффициенты

Победу Финляндии букмекеры оценивают в 1.23, ничью — в 6.70, а победу Дании — в 11.0.

Прогноз

Свой первый мини-финал Дания откатает в последнем матче группы , в котором она готова рвать жилы ради трех очков. Шлепнуть хозяев турнира — квест легендарного уровня сложности, но, кажется, скандинавы готовы презентовать свой лучший хоккей.

Ставка

Закончить матч сенсацией на территории финнов команде Хайнца Элерса будет крайне трудно, но гарантированно она не сольется крупно. Наши прогноз и ставка — Дания победит с форой + 2.5 за 1.91.

Разумеется, без заброшенных шайб завалить Финляндию не получится, но у датчан остается одна из лучших атак среди представителей второй половины группы A. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал Дании больше 1.5 за 2.55.