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    Казахстан — Словения: смотреть онлайн в прямом эфире

    22.05.2023 в 20:20 начнется матч в группе B ЧМ-2023 по хоккею Казахстан — Словения

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Казахстана
    Казахстан и Словения начнут матч в 20:20 в группе B ЧМ-2023 по хоккею, 22.05.2023.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Казахстан» — «Словения» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Казахстан»).

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