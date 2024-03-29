«Сибирь» сообщила, кто станет новым главным тренером команды

Анвар Гатиятулин Фото: globallookpress.com
«Хоккейный клуб "Сибирь" достиг договоренности о подписании контракта с новым главным тренером. Им станет 48-летний специалист Анвар Гатиятулин.
В настоящее время ведется обсуждение условий контракта. Официальная информация будет опубликована 1 мая после согласования всех деталей», — говорится в сообщении новосибирского клуба.
Гатиятулин известен по работе в челябинском «Тракторе».
Напомним, «Сибирь» ранее объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Сергеем Кривокрасовым.
«Сибирь» заняла десятое место по итогам регулярного чемпионата КХЛ и не смогла выйти в плей-офф.