«Сибирь» сообщила, кто станет новым главным тренером команды

Новым главным тренеромстанет

«Хоккейный клуб "Сибирь" достиг договоренности о подписании контракта с новым главным тренером. Им станет 48-летний специалист Анвар Гатиятулин.

В настоящее время ведется обсуждение условий контракта. Официальная информация будет опубликована 1 мая после согласования всех деталей», — говорится в сообщении новосибирского клуба.

Гатиятулин известен по работе в челябинском «Тракторе».

Напомним, «Сибирь» ранее объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Сергеем Кривокрасовым.

«Сибирь» заняла десятое место по итогам регулярного чемпионата КХЛ и не смогла выйти в плей-офф.