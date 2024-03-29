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    «Сибирь» сообщила, кто станет новым главным тренером команды

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    Новым главным тренером «Сибири» станет Анвар Гатиятулин.

    Анвар Гатиятулин
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    Анвар Гатиятулин

    «Хоккейный клуб "Сибирь" достиг договоренности о подписании контракта с новым главным тренером. Им станет 48-летний специалист Анвар Гатиятулин.

    В настоящее время ведется обсуждение условий контракта. Официальная информация будет опубликована 1 мая после согласования всех деталей», — говорится в сообщении новосибирского клуба.

    Гатиятулин известен по работе в челябинском «Тракторе».

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    • Напомним, «Сибирь» ранее объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Сергеем Кривокрасовым.

    «Сибирь» заняла десятое место по итогам регулярного чемпионата КХЛ и не смогла выйти в плей-офф.

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