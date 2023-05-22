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    Все новости спорта

    Казахстан одолеет аутсайдера всего чемпионата?

    Казахстан — Словения. Ставка (к. 2.20) и прогноз на матч чемпионата мира, 22 мая 2023 года

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    Казахстан
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Казахстан будет принимать Словению. Игра пройдет на «Арене Рига» 22 мая. Начало встречи — в 20:20 мск. Казахстан — Словения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2023. Группа B 22 Мая 2023 года
    Казахстан
  • Астана
    •  Казахстан 20:20 Словения Словения
  • Любляна
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    Казахстан

    Сборная Казахстана набрала на этом турнире четыре очка, чему может быть уже вполне довольна.

    Было одержано две победы по буллитам, но никого не интересует, каким способом они были одержаны, поскольку очки набраны и прописка в элитном хоккейном дивизионе сохранена.

    Коэффициенты матча Казахстан — Словения

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  • 2.304.302.60Бонус$9500
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    Мамбеталиев смог раскрепостить своих парней и внушить им, что они приехали на чемпионат мира не в качестве статистов.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    В предстоящем поединке против словенцев у казахов больше шансов набрать три очка, чем подарить первые очки своему сопернику по предстоящей игре.

    Словения

    Сборная Словении претендует на звание слабейшего коллектива турнира, поскольку у неё единственной ни одного набранного очка в активе после шести сыгранных матчей.

    У Копитара попросту нет ресурса, который может добывать хоть какие-то очки. Уровень защитников оставляет желать лучшего, поэтому обвинять словенцев в таком количестве пропущенных голов просто бессмысленно.

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    В игре со сборной командой Казахстана у словенцев будет примерно такие же шансы, как в игре против норвежцев, где подопечные Копитара уступили с разницей всего лишь в одну шайбу.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.20, на ничью — 4.30, на гостей — 2.70.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Казахи имеют больше шансов победить.

    Альтернативный прогноз: Игра получится резвой, и много голов мы в праве ожидать.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.20.

    Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.01.

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    Казахстан — Словения: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 22.05.2023. Прогнозы на хоккей. Казахстан одолеет аутсайдера всего чемпионата?
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