начнут матч в 16:20 в группе B ЧМ-2023 по хоккею, 22.05.2023.

Последний матч: «Канада» — «Норвегия» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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