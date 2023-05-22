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    Канада — Норвегия: смотреть онлайн в прямом эфире

    22.05.2023 в 16:20 начнется матч в группе B ЧМ-2023 по хоккею Канада — Норвегия

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Канады Сборная Норвегии
    Канада и Норвегия начнут матч в 16:20 в группе B ЧМ-2023 по хоккею, 22.05.2023.

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    Последний матч: «Канада» — «Норвегия» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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