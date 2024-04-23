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    Официально: «Филадельфия» продлила контракт с Федотовым

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Филадельфия Флайерз
    Российский голкипер «Филадельфии» Иван Федотов продлил контракт с «Флайерз». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

    Иван Федотов
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    Иван Федотов

    Стало известно, что Федотов подписал новое соглашение с «Филадельфией» на 2 года со средней зарплатой 3,25 млн. долларов за сезон.

    Россиянин уже дебютировал за «Флайерз» в нынешнем сезоне. Федотов провел 3 матча, в которых отразил 81.13% бросков при коэффициенте надежности 4.95.

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    • Напомним, что нынешний сезон голкипер начинал в ЦСКА. После вылета армейцев в 1-м раунде плей-офф КХЛ от «Локомотива» (счет в серии 1:4), Федотов расторг контракт с московским клубом и присоединился к «Филадельфии».

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