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    Канада перезапустит победный поток, но много не забьет

    Канада — Норвегия. Ставка (к. 2.24) и прогноз на хоккейный матч чемпионата мира 22 мая 2022 года

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    Прогноз и ставки на Канада — Норвегия
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    Тайлер Тоффоли
    В матче чемпионата мира по хоккею Канада сыграет с Норвегией. Встреча пройдет на «Арене Рига» 22 мая. Начало запланировано на 16:20 мск. Канада — Норвегия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2023. Группа B 22 Мая 2023 года
    Канада
  • Оттава
    •  Канада 16:20 Норвегия Норвегия
  • Осло
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    Канада

    По итогам пяти матчей канадцы не были самыми зажигательными представителями группы B. Набрав 11 очков, они съехали на третью строчку. На 4 балла североамериканскую команду оттолкнули первые швейцарцы.

    В пяти играх Канада вонзила 20 голов. По заброшенным шайбам она имеет вторую лучшую статистику. В свои ворота «кленовые» приняли 7 голов. По надежности в защите они идут третьими.

    Коэффициенты матча Канада — Норвегия

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    Самым полезным игроком в составе Канады стал защитник «Калгари» Маккензи Уигар, который набрал 8 очков (3+5). Вторым оказался представитель «Детройта» Джо Велено (2+3). Дальше идут Блэз, Каркон и Макбейн. Все имеют по 4 поинта (2+2).

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Текущий турнир Канада распечатала двумя крупными победами — над Латвией (6:0) и Словенией (5:2), после чего с трудом была обыграна Словакия (2:1 Б). Третий разгром канадцы организовали в матче с Казахстаном (5:1), а единственное поражение нашли в раунде со Швейцарией (2:3).

    Норвегия

    В группе B Норвегия может козырнуть лишь тем, что идет выше мертвой Словении в таблице. Словенцы единственные на чемпионате мира с нулем в графе набранных очков. Норвежцы же занимают седьмую строчку.

    По результату очной встречи команда Тобиаса Юханссона отстает от Казахстана, а разрыв между топ-4 увеличился до 7 очков. Математических шансов достать до Латвии у Норвегии больше нет.

    Максимального ничтожно сборная-андердог играет в атаке. В пяти матчах она вонзила всего 5 голов, высветив худшую на две группы метрику. Зато по непроходимости защиты норвежцы являются четвертыми по силе в своей таблице — 11 пропущенных.

    Текущую кампанию Норвегия запустила двумя поражениями — от Казахстана (3:4 Б) и Швейцарии (0:3), а единственную победу она подрезала в игре со Словенией (1:0). В оставшихся матчах парни Юханссона уступили Латвии (1:2) и Чехии (0:2).

    Коэффициенты

    Победу Канады букмекеры оценивают в 1.12, ничью — в 9.80, а победу Норвегии — в 17.5.

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    Прогноз

    После поражения в матче со Швейцарией Канаде важно восстановить свою репутацию, переломив пополам одного из явных андердогов группы.

    Но даже в качестве хедлайнера встречи команда Туриньи едва ли станет лишний раз рвать жилы ради крупной победы. Ей просто это не нужно. Да и норвежцы, понимая опасность, постараются наглухо запечататься на своей половине, чтобы не отлететь по-крупному.

    Ставка

    Как и в игре с Чехией, Норвегия останется без очков, но не даст себя обыграть с позорным результатом. Наши прогноз и ставка — Канада победит + ТМ 5.5 за 2.24.

    На текущем турнире норвежцы забросили всего пять шайб. Кажется, от беднейшей атаки чемпионата фаворит не пропустит. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал Норвегии меньше 0.5 за 3.20.

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    Канада — Норвегия: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 22.05.2023. Прогнозы на хоккей. Канада перезапустит победный поток, но много не забьет
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