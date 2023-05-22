Канада
По итогам пяти матчей канадцы не были самыми зажигательными представителями группы B. Набрав 11 очков, они съехали на третью строчку. На 4 балла североамериканскую команду оттолкнули первые швейцарцы.
В пяти играх Канада вонзила 20 голов. По заброшенным шайбам она имеет вторую лучшую статистику. В свои ворота «кленовые» приняли 7 голов. По надежности в защите они идут третьими.
Коэффициенты матча Канада — Норвегия
Самым полезным игроком в составе Канады стал защитник «Калгари» Маккензи Уигар, который набрал 8 очков (3+5). Вторым оказался представитель «Детройта» Джо Велено (2+3). Дальше идут Блэз, Каркон и Макбейн. Все имеют по 4 поинта (2+2).
Текущий турнир Канада распечатала двумя крупными победами — над Латвией (6:0) и Словенией (5:2), после чего с трудом была обыграна Словакия (2:1 Б). Третий разгром канадцы организовали в матче с Казахстаном (5:1), а единственное поражение нашли в раунде со Швейцарией (2:3).
Норвегия
В группе B Норвегия может козырнуть лишь тем, что идет выше мертвой Словении в таблице. Словенцы единственные на чемпионате мира с нулем в графе набранных очков. Норвежцы же занимают седьмую строчку.
По результату очной встречи команда Тобиаса Юханссона отстает от Казахстана, а разрыв между топ-4 увеличился до 7 очков. Математических шансов достать до Латвии у Норвегии больше нет.
Максимального ничтожно сборная-андердог играет в атаке. В пяти матчах она вонзила всего 5 голов, высветив худшую на две группы метрику. Зато по непроходимости защиты норвежцы являются четвертыми по силе в своей таблице — 11 пропущенных.
Текущую кампанию Норвегия запустила двумя поражениями — от Казахстана (3:4 Б) и Швейцарии (0:3), а единственную победу она подрезала в игре со Словенией (1:0). В оставшихся матчах парни Юханссона уступили Латвии (1:2) и Чехии (0:2).
Коэффициенты
Победу Канады букмекеры оценивают в 1.12, ничью — в 9.80, а победу Норвегии — в 17.5.
Прогноз
После поражения в матче со Швейцарией Канаде важно восстановить свою репутацию, переломив пополам одного из явных андердогов группы.
Но даже в качестве хедлайнера встречи
Ставка
Как и в игре с Чехией, Норвегия останется без очков, но не даст себя обыграть с позорным результатом. Наши прогноз и ставка — Канада победит + ТМ 5.5 за 2.24.
На текущем турнире норвежцы забросили всего пять шайб. Кажется, от беднейшей атаки чемпионата фаворит не пропустит. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал Норвегии меньше 0.5 за 3.20.