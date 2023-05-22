В 16:20 22.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A чемпионата мира по хоккею-2023.

Последний матч: «Дания» — «Швеция» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Дания» — «Швеция». Коэффициент ставки — 1.86 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:5 (победит «Швеция»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Дания — Швеция.

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