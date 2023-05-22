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    Дания — Швеция: смотреть онлайн в прямом эфире

    22.05.2023 в 16:20 начнется матч в группе A чемпионата мира по хоккею-2023 Дания — Швеция

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Дании Сборная Швеции
    В 16:20 22.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Дания — Швеция в группе A чемпионата мира по хоккею-2023.

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    Последний матч: «Дания» — «Швеция» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Дания» — «Швеция». Коэффициент ставки — 1.86.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:5.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:5 (победит «Швеция»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Дания — Швеция.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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