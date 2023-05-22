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    В разборках скандинавских сборных датчане не проиграют крупно

    Дания — Швеция. Ставка (к. 1.86) и прогноз на хоккейный матч чемпионата мира 22 мая 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Чемпионат мира по хоккею-2023 Прогнозы на сборную Дании Прогнозы на сборную Швеции
    Прогноз и ставки на Дания — Швеция
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    Николай Элерс
    В матче чемпионата мира по хоккею Дания сыграет со Швецией. Встреча пройдет в «Тампере Дек» 22 мая. Начало запланировано на 16:20 мск. Дания — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2023. Группа A 22 Мая 2023 года
    Дания
  • Копенгаген
    •  Дания 16:20 Швеция Швеция
  • Стокгольм
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    Дания

    По итогам пяти туров Дания остается в большой гонке за выход в четвертьфинал. В пяти матчах она скосила 8 очков и расположилась на четвертой строчке в таблице группы A.

    На 2 балла команда отпрыгнула от пятой Германии и на 6 очков дистанцировалась от третьей Финляндии, проведшей на игру больше. В пяти встречах скандинавы вонзили 17 голов при 15 пропущенных.

    Коэффициенты матча Дания — Швеция

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    На старте чемпионата мира-2023 соперниками Дании были преимущественно аутсайдеры группы, которых команда Ханса Элерса щелкала почти без проблем. Стартовал турнир с победы над Венгрией — 3:1.

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    С трудом датчане выкусили победу над Францией (4:3 ОТ), после чего порвали Австрию (6:2). На австрийцах плюсовой цикл Дании остановился. В следующих матчах она срезалась Германии (4:6) и была расплющена США (0:3).

    Швеция

    По дистанции группового маршрута Швеция идет почти бесперебойно. В пяти матчах она подняла 14 очков и десантировалась на вторую строчку, опередив на 1 балл Финляндию. Такая же дистанция отделяет сборную от первых США.

    В пять групповых заходов Швеция вложила 19 голов. По заброшенным шайбам она уступает только финнам и американцам. А вот защитная метрика впечатляет — всего 2 пропущенных гола. Лучший показатель на турнире.

    В текущий ЧМ команда Сэма Халлама ворвалась в разминочном темпе. В матче 12 мая она минимально переиграла Германию (1:0). А еще одну победу и «сухарь» скандинавам удалось урвать в раунде с Австрией (5:0).

    Тяжелее шведам покорилась Финляндия. Команду-хозяйку чемпионата получилось завалить только в буллитной серии (2:1 Б). В следующих встречах желто-синий бульдозер смял Венгрию (7:1) и Францию (4:0).

    Коэффициенты

    На победу Дании букмекеры дают коэффициент 9.00, на ничью — 6.30, а на победу Швеции — 1.28.

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    Прогноз

    В последних матчах группового раунда Дания рубится исключительно с премиум-сборными, поэтому ради плей-офф квалификации ей необходимо еще хоть где-то подрезать очки. Возможно, это случится в игре со шведами.

    Правда, команда Сэма Халлама набрала лютую форму, а ее главным козырем остается защита, которой соперник похвастаться не может. Зато у Дании все неплохо в атаке. И только за счет нападения она способна вывезти матч против самой крепкой сборной чемпионата.

    Ставка

    Отжать у Швеции три очка — это челлендж легендарного уровня сложности, но на упорный замес сил у датчан наберется. Наши прогноз и ставка — Дания победит с форой +2.5 за 1.86.

    Только в одном матче из пяти с участием Швеции было забито больше 5 голов в сумме, вероятно, в игре двух тяжелых соперников результативность также откатится вниз. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 5 с коэффициентом 2.21.

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    Дания — Швеция: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 22.05.2023. Прогнозы на хоккей. В разборках скандинавских сборных датчане не проиграют крупно
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