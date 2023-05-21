Кубок Стэнли. «Флорида» одержала вторую победу над «Каролиной»

«Каролина» — «Флорида» — 1:2 ОТ

«Флорида» выиграла на выезде у «Каролины» в рамках второго матча финала Восточной конференции НХЛ.

Автором решающей заброшенной шайбы стал Мэттью Ткачак. Нападающий «Пантерз» поразил ворота «Харрикейнз» на второй минуте овертайма.

Ткачак обновил рекорд «Флориды» по очкам за один плей-офф. В текущем розыгрыше он набрал (7+11) 18 очков в 14 матчах.

Первой звездой матча признан вратарь «Флориды» Сергей Бобровский. Россиянин отразил 37 бросков из 38.

«Флорида» одержала восьмую победу подряд в гостях в этом плей-офф. Это вторая по продолжительности серия в истории.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Флориды». Третий матч состоится 23 мая.

НХЛ. Плей-офф. Полуфинал. Второй матч «Каролина» — «Флорида» — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Чатфилд — 1 (Ахо, Ноесен), 1:43 — 1:0. Барков — 4 (Махура), 27:43 — 1:1. Ткачак — 7 (бол., Райнхарт, Беннетт), 61:51 — 1:2Вратари: Раанта — БобровскийШтраф: 8 — 8Броски: 38 (20+8+8+2) — 26 (11+8+3+4)Счет в серии: 0-2