В 12:20 20.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав группе B ЧМ-2023 по хоккею.

Последний матч: «Норвегия» — «Чехия» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Норвегия» — «Чехия». Коэффициент ставки — 1.92 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:5 (победит «Чехия»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Норвегия — Чехия.

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