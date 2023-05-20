В матче чемпионата мира по хоккею Норвегия сыграет с Чехией. Встреча пройдет на «Арене Рига» 20 мая. Начало запланировано на 12:20 мск. Норвегия — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Норвегия

По итогам четырех туров Норвегия занимает шестое место в группе B, но ее положение в таблице никак нельзя назвать безнадежным. На момент старта пятого раунда она отставала от Латвии всего на 1 балл. Бордовые в пятом матче рубятся со Словенией.

Несмотря на хорошую в плане итоговых результатов кампанию, Норвегия в данный момент имеет самый нищий показатель в атаке среди всех представителей группы — 5 забитых. С пропущенными при этом все относительно ровно — 9 голов.

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Первый балл на этом ЧМ Норвегия подрезала в игре с Казахстаном, в которой давила соперника в две шайбы, но позволила ему найти энергию для камбэка и украсть победу в буллитах — 3:4 Б.

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После атомной игры на старте команда Тобиаса Юханссона всухую отлетела от Швейцарии — 0:3, а первую и пока единственную победу удалось достать в матче со Словенией — 1:0. В последней встрече норвежцы уступили Латвии — 1:2.

Чехия

В четыре тура Чехия вместила три победы. Еще одну встречу слила в овертайме. Хорошие по меркам этой команды показатели закинули ее на третью строчку в группе B с 10 набранными очками.

На 2 балла Чехия отстает от лидера таблицы — Швейцарии, на 1 — от Канады. Зато в нижней части списка все спокойно. Дистанция между четвертой Латвией — 2 балла.

В четырех турах команда Кари Ялонена вонзила 17 голов — третий по силе показатель в группе. С пропущенными дела хуже — 9 шайб. Столько или больше в свои ворота получают исключительно аутсайдеры, включая Норвегию.

Текущий ЧМ Чехия начала с бойни против Словакии, где вовремя включенный камбэк-режим позволил срубить +3 — 3:2. Проще чехам было в раунде с Казахстаном — 1:5. В третьем туре случилась срезка в матче с Латвией — 3:4 ОТ, а в четвертой встрече парни Ялонена мощно переехали Словению — 6:2.

Коэффициенты

Победу Норвегии букмекеры рассматривают за 9.40, ничью — за 6.50, а победу Чехии — за 1.26.

Прогноз

Несмотря на идеальный квалификационный расклад, Чехии в данный момент останавливаться бессмысленно . В раунде с одним из аутсайдеров у нее есть возможность прокачать личную статистику во всех ключевых направлениях и побороться с лидерами за первые позиции.

Ставка

Минимум по 5 голов команда Ялонена вонзила соперникам низшего класса, вероятно, Норвегию тоже не пожалеет. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал Чехии больше 4 за 1.92.

Чехия остается одной из самых забивных команд группы, поэтому даже в раунде с крепкой Норвегией будут голы. В качестве альтернативы можно выбрать ставку — Чехия забьет в каждом периоде за 2.24.