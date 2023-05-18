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    Дания — Германия: смотреть онлайн в прямом эфире

    18.05.2023 в 20:20 начнется матч в группе A чемпионата мира по хоккею-2023 Дания — Германия

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Дании Сборная Германии
    В 20:20 18.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Дания — Германия в группе A чемпионата мира по хоккею-2023.

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    Последний матч: «Германия» — «Дания» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дания» — «Германия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Дания — Германия.

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