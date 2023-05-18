В 20:20 18.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A чемпионата мира по хоккею-2023.

Последний матч: «Германия» — «Дания» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дания» — «Германия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Дания — Германия.

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