Последний матч: «США» — «Венгрия» 5:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «США» — «Венгрия». Коэффициент ставки — 1.93.
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