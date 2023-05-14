В 12:20 14.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A чемпионата мира по хоккею-2023.

Последний матч: «США» — «Венгрия» 5:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «США» — «Венгрия». Коэффициент ставки — 1.93.

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