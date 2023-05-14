В матче чемпионата мира по хоккею США сыграют с Венгрией. Встреча пройдет в «Тампере Дек» 14 мая. Начало запланировано на 12:20 мск. США — Венгрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

США

На старте чемпионата мира США закусились с самым сложным соперником группы — Финляндией. Финны — фавориты домашнего турнира, имеющие мощный сквад-лист. Но все это не смутило молодую команду Куинна, которая добилась крупной победы — 4:1.

Матч в «Тампере Дек» начался для Штатов не с самых радужных событий. Они пропустили гол в меньшинстве и убежали на первый перерыв проигрывая. Серьезные камбэк-движения американцы начали делать во вторых двадцати.

Коэффициенты матча США — Венгрия 1X2Новым игрокам 1.0419.0037.00Бонус$9500

После отмененного гола Мэтта Коронато команда Дэвида Куинна восстановила равенство стараниями Каттера Готье. А раздробить Финляндию удалось в третьем периоде. Одну шайбу вонзил Дрю О'коннор, еще две положил Алекс Тух.

Все прогнозы на хоккей

Так, комбо из молодежи и опытных парней дали результат. На разгромный счет повлияло колоссальное преимущество Штатов по броскам в створ ворот — 38:24. Реализация ударов поднялась до 10.53%. Вратарь США Кейси Десмит сделал 23 сэйва (95.83%).

Венгрия

На мировом первенстве-2023 Венгрия стартовала с матча против каменной, но колкой сборной Дании, которой ожидаемо проиграла (1:3) и пополнила компанию лузеров группы A по итогам первого тура.

Палачом венгров стал Николай Элерс. Форвард «Виннипега» вонзил по голу в первом и втором периодах. Обе шайбы игрок Дании положил в большинстве. Всего же Венгрия за час игрового времени схлопотала шесть удалений.

Единственный гол она вонзила на 6-й минуте третьего периода. Его автором стал Иштван Шофрон — 35-летний нападающий клуба «Меркуря-Чук». Увы, переломить встречу и качнуть ее в свою сторону не вышло.

Всему виной и сильная по меркам Венгрии Дания, и слабая игра в атаке. За три периода команда Кевина Константайна нанесла всего 17 ударов в створ при 44 со стороны соперника. При этом ультрапродуктивный матч откатал вратарь Бенце Балиш, отразивший 41 бросок (93.18%).

Коэффициенты

На США букмекеры выгружают коэффициент 1.05, на ничью — 14.5, а на Венгрию — 29.0.

Прогноз

К дебютному матчу Штаты подходили в нетипичном статусе аутсайдеров. Но это не помешало им прикончить Финляндию и заявить о себе, как об основной силе в группе.

Вероятно, после мощного старта команда Дэвида Куинна сбавлять темп не собирается . Она на несколько световых лет превосходит Венгрию в классе, поэтому крупная победа — будничный для такой встречи исход.

Ставка

Американцы без малейшего сочувствия обезглавят венгров, а сама игра влегкую пробьет тотал «больше». Наши прогноз и ставка — США победят с форой -4.5 за 1.93.

Едва ли такой соперник доставит фавориту хоть какие-то трудности по ходу встречи, поэтому наш альтернативный прогноз — США победят в каждом периоде за 2.38.