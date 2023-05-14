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    США порвут одного из главных аутсайдеров группы A

    США — Венгрия. Прогноз и ставка (к. 1.93) на хоккейный матч чемпионата мира 14 мая 2022 года

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    Прогноз и ставки на США — Венгрия
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    США в матче с Финляндией
    В матче чемпионата мира по хоккею США сыграют с Венгрией. Встреча пройдет в «Тампере Дек» 14 мая. Начало запланировано на 12:20 мск. США — Венгрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2023. Группа A 14 Мая 2023 года
    США
  • Вашингтон
    •  США 12:20 Венгрия Венгрия
  • Будапешт
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    США

    На старте чемпионата мира США закусились с самым сложным соперником группы — Финляндией. Финны — фавориты домашнего турнира, имеющие мощный сквад-лист. Но все это не смутило молодую команду Куинна, которая добилась крупной победы — 4:1.

    Матч в «Тампере Дек» начался для Штатов не с самых радужных событий. Они пропустили гол в меньшинстве и убежали на первый перерыв проигрывая. Серьезные камбэк-движения американцы начали делать во вторых двадцати.

    Коэффициенты матча США — Венгрия

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    После отмененного гола Мэтта Коронато команда Дэвида Куинна восстановила равенство стараниями Каттера Готье. А раздробить Финляндию удалось в третьем периоде. Одну шайбу вонзил Дрю О'коннор, еще две положил Алекс Тух.

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    Так, комбо из молодежи и опытных парней дали результат. На разгромный счет повлияло колоссальное преимущество Штатов по броскам в створ ворот — 38:24. Реализация ударов поднялась до 10.53%. Вратарь США Кейси Десмит сделал 23 сэйва (95.83%).

    Венгрия

    На мировом первенстве-2023 Венгрия стартовала с матча против каменной, но колкой сборной Дании, которой ожидаемо проиграла (1:3) и пополнила компанию лузеров группы A по итогам первого тура.

    Палачом венгров стал Николай Элерс. Форвард «Виннипега» вонзил по голу в первом и втором периодах. Обе шайбы игрок Дании положил в большинстве. Всего же Венгрия за час игрового времени схлопотала шесть удалений.

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    • Единственный гол она вонзила на 6-й минуте третьего периода. Его автором стал Иштван Шофрон — 35-летний нападающий клуба «Меркуря-Чук». Увы, переломить встречу и качнуть ее в свою сторону не вышло.

    Всему виной и сильная по меркам Венгрии Дания, и слабая игра в атаке. За три периода команда Кевина Константайна нанесла всего 17 ударов в створ при 44 со стороны соперника. При этом ультрапродуктивный матч откатал вратарь Бенце Балиш, отразивший 41 бросок (93.18%).

    Коэффициенты

    На США букмекеры выгружают коэффициент 1.05, на ничью — 14.5, а на Венгрию — 29.0.

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    Прогноз

    К дебютному матчу Штаты подходили в нетипичном статусе аутсайдеров. Но это не помешало им прикончить Финляндию и заявить о себе, как об основной силе в группе.

    Вероятно, после мощного старта команда Дэвида Куинна сбавлять темп не собирается. Она на несколько световых лет превосходит Венгрию в классе, поэтому крупная победа — будничный для такой встречи исход.

    Ставка

    Американцы без малейшего сочувствия обезглавят венгров, а сама игра влегкую пробьет тотал «больше». Наши прогноз и ставка — США победят с форой -4.5 за 1.93.

    Едва ли такой соперник доставит фавориту хоть какие-то трудности по ходу встречи, поэтому наш альтернативный прогноз — США победят в каждом периоде за 2.38.

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    США — Венгрия: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 14.05.2023. Прогнозы на хоккей. США порвут одного из главных аутсайдеров группы A
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