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    Швейцария — Словения: смотреть онлайн в прямом эфире

    13.05.2023 в 12:20 начнется матч в группе B ЧМ-2023 по хоккею Швейцария — Словения

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Швейцарии
    В 12:20 13.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Швейцария — Словения в группе B ЧМ-2023 по хоккею.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Швейцария» — «Словения» 5:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Швейцария» — «Словения» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Швейцария»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Швейцария — Словения.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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