Швейцария
Швейцарцы на предстоящем чемпионате мира будут одними из фаворитов в борьбе за самые высокие места
Фишер ещё по прошлому сезону доказал свою состоятельность и показал со своей сборной прогрессивный хоккей, который порадовал глаз даже нейтральных болельщиков.
Коэффициенты матча Швейцария — Словения
В последних двух товарищеских поединках швейцарцы обыграли чехов и финнов, поэтому с формой и игровыми кондициями у них все в порядке.
В предстоящем поединке против словенцев швейцарцы вполне могут замахнуться на разгром, поскольку у противника могут просто развалиться оборонительные порядки.
Словения
Словения вернулась в элиту мирового хоккея, однако удержаться ей в компании сильнейших будет неимоверно тяжело.
Коллектив Иво Яна весьма удачно выступил в прошлом голу в дивизионе 1А и по делу завоевал путёвку на повышение.
В сложившейся ситуации словенцы будут играть от обороны и стараться ловить соперника на контратаках.
Три последних товарищеских поединка скромная европейская сборная выиграла, поэтому швейцарцам она вполне может оказать серьезное сопротивление.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.25, на ничью — 6.50, на гостей — 8.90.
Прогноз и ставка
Прогноз: Швейцарцы не будут щадить словенцев и оформят в их ворота большое количество голов.
Альтернативный прогноз: В матче будет минимальное количество удалений, поэтому вполне можно сыграть «низ» штрафа в этом поединке.
Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.02.
Альтернативная ставка: Штраф ТМ 12.5 с коэффициентом 1.73.