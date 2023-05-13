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    Швейцарцы начнут турнир с разгрома?

    Швейцария — Словения. Прогноз, ставка (к. 2.02) на матч чемпионата мира, 13 мая 2023 года

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    Швейцария
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Швейцария будет принимать Словению. Игра пройдет на «Арене Рига» 13 мая. Начало встречи — в 12:20 мск. Швейцария — Словения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2023. Группа B 13 Мая 2023 года
    Швейцария
  • Берн
    •  Швейцария 12:20 Словения Словения
  • Любляна
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    Швейцария

    Швейцарцы на предстоящем чемпионате мира будут одними из фаворитов в борьбе за самые высокие места

    Фишер ещё по прошлому сезону доказал свою состоятельность и показал со своей сборной прогрессивный хоккей, который порадовал глаз даже нейтральных болельщиков.

    Коэффициенты матча Швейцария — Словения

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  • 1.256.709.50Бонус$9500
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    В последних двух товарищеских поединках швейцарцы обыграли чехов и финнов, поэтому с формой и игровыми кондициями у них все в порядке.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    В предстоящем поединке против словенцев швейцарцы вполне могут замахнуться на разгром, поскольку у противника могут просто развалиться оборонительные порядки.

    Словения

    Словения вернулась в элиту мирового хоккея, однако удержаться ей в компании сильнейших будет неимоверно тяжело.

    Коллектив Иво Яна весьма удачно выступил в прошлом голу в дивизионе 1А и по делу завоевал путёвку на повышение.

    В сложившейся ситуации словенцы будут играть от обороны и стараться ловить соперника на контратаках.

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    Три последних товарищеских поединка скромная европейская сборная выиграла, поэтому швейцарцам она вполне может оказать серьезное сопротивление.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.25, на ничью — 6.50, на гостей — 8.90.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Швейцарцы не будут щадить словенцев и оформят в их ворота большое количество голов.

    Альтернативный прогноз: В матче будет минимальное количество удалений, поэтому вполне можно сыграть «низ» штрафа в этом поединке.

    Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.02.

    Альтернативная ставка: Штраф ТМ 12.5 с коэффициентом 1.73.

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    Швейцария — Словения: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на хоккей. Швейцарцы начнут турнир с разгрома?
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