В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Швейцария будет принимать Словению. Игра пройдет на «Арене Рига» 13 мая. Начало встречи — в 12:20 мск. Швейцария — Словения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швейцария

Швейцарцы на предстоящем чемпионате мира будут одними из фаворитов в борьбе за самые высокие места

Фишер ещё по прошлому сезону доказал свою состоятельность и показал со своей сборной прогрессивный хоккей, который порадовал глаз даже нейтральных болельщиков.

Коэффициенты матча Швейцария — Словения 1X2Новым игрокам 1.256.709.50Бонус$9500

В последних двух товарищеских поединках швейцарцы обыграли чехов и финнов, поэтому с формой и игровыми кондициями у них все в порядке.

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В предстоящем поединке против словенцев швейцарцы вполне могут замахнуться на разгром, поскольку у противника могут просто развалиться оборонительные порядки.

Словения

Словения вернулась в элиту мирового хоккея, однако удержаться ей в компании сильнейших будет неимоверно тяжело.

Коллектив Иво Яна весьма удачно выступил в прошлом голу в дивизионе 1А и по делу завоевал путёвку на повышение.

В сложившейся ситуации словенцы будут играть от обороны и стараться ловить соперника на контратаках.

Три последних товарищеских поединка скромная европейская сборная выиграла, поэтому швейцарцам она вполне может оказать серьезное сопротивление.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.25, на ничью — 6.50, на гостей — 8.90.

Прогноз и ставка

Прогноз: Швейцарцы не будут щадить словенцев и оформят в их ворота большое количество голов.

Альтернативный прогноз: В матче будет минимальное количество удалений, поэтому вполне можно сыграть «низ» штрафа в этом поединке.

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.02.

Альтернативная ставка: Штраф ТМ 12.5 с коэффициентом 1.73.