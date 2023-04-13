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    Официально: «Лада» будет выступать в КХЛ со следующего сезона

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада
    13 апреля совет директоров КХЛ утвердил состав участников на следующий сезон. «Лада» будет выступать в лиге со следующего сезона.

    «Лада»
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    «Лада»

    Состав участников сезона-2023/24:

    1. «Авангард» (Омск);
    2. «Автомобилист» (Екатеринбург);
    3. «Адмирал» (Владивосток);
    4. «Ак Барс» (Казань);
    5. «Амур» (Хабаровск);
    6. «Барыс» (Астана);
    7. «Витязь» (Московская область);
    8. «Динамо» (Минск);
    9. «Динамо» (Москва);
    10. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин);
    11. «Лада» (Тольятти);
    12. «Локомотив» (Ярославль);
    13. «Металлург» (Магнитогорск);
    14. «Нефтехимик» (Нижнекамск);
    15. «Салават Юлаев» (Уфа);
    16. «Северсталь» (Череповец);
    17. «Сибирь» (Новосибирская область);
    18. СКА (Санкт-Петербург);
    19. «Спартак» (Москва);
    20. «Торпедо» (Нижний Новгород);
    21. «Трактор» (Челябинск);
    22. «Сочи» (Сочи);
    23. ЦСКА (Москва).

    «Лада» выступала в ВХЛ 5 сезонов подряд. В нынешнем сезоне команда заняла 6-е место в турнирной таблице.

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