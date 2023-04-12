Ротенберг: ЦСКА — очень опытная команда, они ловят нас на наших ошибках

Главный тренерподвел итог шестого матча серии полуфинала Кубка Гагарина против(0:3).

«Классный хоккей, очень высокий уровень, такие игры нам нужны. У нас молодая команда, у нас всё впереди.

ЦСКА — очень опытная команда, они ловят нас на наших ошибках. Наши ребята учатся, мы вернемся сильнее, подкрутим детали. Много было травм, все наши замены — вынужденные. Капитан играл с серьёзной травмой на уколах», — заявил Ротенберг в эфире КХЛ ТВ.

Таким образом, ЦСКА победил в серии со счетом 4-2 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с «Ак Барсом».