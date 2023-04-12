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    Ротенберг: ЦСКА — очень опытная команда, они ловят нас на наших ошибках

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА ЦСКА
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итог шестого матча серии полуфинала Кубка Гагарина против ЦСКА (0:3).

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Классный хоккей, очень высокий уровень, такие игры нам нужны. У нас молодая команда, у нас всё впереди.

    ЦСКА — очень опытная команда, они ловят нас на наших ошибках. Наши ребята учатся, мы вернемся сильнее, подкрутим детали. Много было травм, все наши замены — вынужденные. Капитан играл с серьёзной травмой на уколах», — заявил Ротенберг в эфире КХЛ ТВ.

    Таким образом, ЦСКА победил в серии со счетом 4-2 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с «Ак Барсом».

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