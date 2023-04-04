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    Ротенберг: Порадуемся минут 30 и будем готовиться к следующей игре

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    Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поединок против ЦСКА (2:1).

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Хорошая боевая игра плей-офф, сильный соперник. Игра шла на высоком темпе, наши ребята молодцы, бились единым кулаком друг за друга, пластались. В деталях добавили, но это всего лишь одна игра. Работаем дальше.

    Два похожих по характеру матча? Главное, что у нас есть характер, в таких играх он нужен. У нас есть мужской характер, который мы будем проявлять с первых секунд в каждой игре.

    Система нашего соперника — ждать нашей ошибки. Будем работать над тем, чтобы не ошибаться и забивать больше голов.

    У нас есть свои резервы. Перегруппировались, все сегодня молодцы, каждый внёс вклад в победу. Сегодня всё сработало, но надо улучшать реализацию, можем больше забивать. Почему выпустили Полякова на последние секунды? Наши воспитанники играют, он заслужил своей работой эту роль. Мы рады, что у нас есть такие игроки, наши воспитанники. В таких ситуациях на лёд выходят лучшие игроки, которые могут сыграть правильно, на результат.

    Мы весь год готовимся, все готовы играть. Бывают разные ситуации и вынужденные замены. Когда все здоровы, все лучшие играют. Сейчас проанализируем игру, подумаем над составом, будем улучшать. У нас все ребята готовы играть, резервы есть. В этом и заключается наша работа — улучшить свою игру в моменте в деталях. Сегодня все молодцы. Порадуемся минут 30 и будем готовиться к следующей игре.

    Победа — это тренировочный процесс, физика и психология. Наши ребята у нас в команде не просто так, мы им доверяем. Неважно, что было раньше. Эти ребята могут ещё и добавить, и в характере тоже.

    Мы тренировались, когда соперник ещё играл. Вернули игровой тонус и будем добавлять. Работаем по нарастающей. Сильный соперник, у него серьёзный опыт. Мы их хорошо знаем, они на Олимпиаде играли и выигрывали. У нас эти ребята тоже есть. Играем настолько хорошо, насколько позволяет соперник. Есть детали, которые мы обязаны улучшить.

    Игра на пятаке — классика хоккея. Выиграешь пятак — выиграешь игру», — приводит слова Ротенберга «Чемпионат».

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