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    Погиб отец форварда «Сочи» Матвея Мичкова

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    Отец нападающего «Сочи» Матвея Мичкова Андрей Мичков найден мертвым. Об этом сообщает официальный телеграм-канал сочинского клуба.

    Андрей Мичков
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    Андрей Мичков

    «Поиски Андрея Мичкова прекращены. Он найден, погиб.

    Хоккейный клуб "Сочи" приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея Владиславовича Мичкова. Клуб окажет семье Матвея Мичкова всю необходимую помощь», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале «Сочи».

    4 апреля стало известно о пропаже 51-летнего Андрея Мичкова. 2 апреля, Мичков-старший вышел из съёмной квартиры около 21:00. С тех пор его больше не видели. К поискам отца 18-летнего нападающего «Сочи» были подключены поисковый отряд «ЛизаАлерт» и правоохранительные органы.

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