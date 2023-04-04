Погиб отец форварда «Сочи» Матвея Мичкова

Андрей Мичков Фото: telegram
«Поиски Андрея Мичкова прекращены. Он найден, погиб.
Хоккейный клуб "Сочи" приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея Владиславовича Мичкова. Клуб окажет семье Матвея Мичкова всю необходимую помощь», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале «Сочи».
4 апреля стало известно о пропаже 51-летнего Андрея Мичкова. 2 апреля, Мичков-старший вышел из съёмной квартиры около 21:00. С тех пор его больше не видели. К поискам отца 18-летнего нападающего «Сочи» были подключены поисковый отряд «ЛизаАлерт» и правоохранительные органы.