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    Никитин: В плей-офф нет первого и четвертого звена, есть команда

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА
    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу в шестом матче серии плей-офф с ЦСКА (2:1).

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Готовимся к следующей встрече. Давайте к вопросам.

    Второй период завершали в три звена? Там ЦСКА доминировал в начале второго периода. Нужно было не думать о том, что будет дальше, а нужно было выжить. Считаю, что те три звена, которые остались, они стабилизировали игру. Поэтому здесь такой риск был оправдан. В третьем периоде, естественно, вернули четыре звена.

    Просили ли внимательнее играть против Мамина? Там в команде достаточно ребят, с кем надо играть. Нет, здесь против нас опытный соперник, и мы не выделяем кого-то индивидуально, а прежде всего готовим свою игру, естественно, подстраиваясь под нюансы соперника. Против ведущих форвардов наши защитники и тот, кто работает на возврате, должны быть более сконцентрированы. Но это игра, и не всегда это получается.

    Звено Андронова сегодня было первым? У них сегодня была задача, с которой они справились. Сдержали лидеров и забили свой гол. В плей-офф нет первого и четвёртого звена, есть команда, и выигрывает только команда», — цитирует Никитина «Чемпионат».

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    • Таким образом, «Локомотив» сравнял счет в серии — 3-3. Седьмой матч пройдет 29 марта в Москве.

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