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    Федоров: Проиграли две встречи, близкие по счету и накалу

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив ЦСКА
    Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался после поражения в шестом матче полуфинальной серии Западной конференции КХЛ с «Локомотивом» (1:2).

    Сергей Фёдоров
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    Сергей Фёдоров

    «Неплохо играли, но пропустили ненужный гол в третьем периоде. Не разобралась, чисто техническая ошибка. Были шансы вернуться в игру, хотя времени оставалось мало. Хорошие скорости, правильные вещи делали. Два раза ошиблись, два раза пропустили гол. Проиграли две встречи, близкие по счету и накалу.

    Мало забиваем в двух последних матчах? Пятак, выигранная борьба, единоборства, хладнокровность, где-то похитрее надо сыграть. Кто хочет, тот может. Полтапов в звене и Мингачёвым и Абрамовым? Мы сделали изменения, надеялись на быстроту решений. Парни сыграли хорошо в своё игровое время.

    Психологическое состояние ребят? Мы 100% переживаем, особенно после матча. Ребята сейчас проходят определённую рутину, готовятся к следующему дню и матчу. Нужно определённое время, чтобы переварить матч и результат. Мы до 12 ночи попереживаем, а завтра новый день. У нас опытная команда. Выйдем, потренируемся и будем готовиться к седьмой встрече.

    Что говорил Скотти Боумэн в таких ситуациях, как сейчас у нас? Не скажу, что помню что-то такое весомое. Одну фразу после прошлой встречи привёл, сейчас ничего не приходит на ум. Сыграли в шесть защитников? Всегда мы хотели это сделать, но не совсем всегда получалось. Сегодня отвечу банально: опыт, мастерство, определённый ритм. Решили в шесть пойти», — приводит слова Федорова «Чемпионат».

    Таким образом, «Локомотив» сравнял счет в серии — 3-3. Седьмой матч пройдет 29 марта в Москве.

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