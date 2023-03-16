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    Разин покинул пост главного тренера «Северстали»

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    Андрей Разин объявил об уходе с поста главного тренера череповецкой «Северстали».

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Я считаю, что я на данном этапе исчерпал себя в "Северстали". Пять сезонов — это большой срок.

    Хочу сказать большое спасибо хоккейному клубу, особенно Вадиму Евгеньевичу Германову. Это человек, который меня охранял, защищал, скажем так. Все достижения, которые есть у клуба, у меня, у тренерского штаба, у ребят, которые прогрессировали, его большая заслуга.

    Я ухожу, куда, пока не знаю. Переговоров ещё не вел. Сегодня всего лишь второй день после нашего вылета. Пока мы не закончим сезон, ни с кем общаться не буду — так и говорил агентам», — приводит слова 49-летнего специалиста «Чемпионат».

    «Северсталь» проиграла ЦСКА (3-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

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