Разин покинул пост главного тренера «Северстали»

объявил об уходе с поста главного тренера череповецкой

«Я считаю, что я на данном этапе исчерпал себя в "Северстали". Пять сезонов — это большой срок.

Хочу сказать большое спасибо хоккейному клубу, особенно Вадиму Евгеньевичу Германову. Это человек, который меня охранял, защищал, скажем так. Все достижения, которые есть у клуба, у меня, у тренерского штаба, у ребят, которые прогрессировали, его большая заслуга.

Я ухожу, куда, пока не знаю. Переговоров ещё не вел. Сегодня всего лишь второй день после нашего вылета. Пока мы не закончим сезон, ни с кем общаться не буду — так и говорил агентам», — приводит слова 49-летнего специалиста «Чемпионат».

«Северсталь» проиграла ЦСКА (3-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.