«Северсталь» победила ЦСКА и сравняла счет в серии

Забивать хозяева начали со второго периода. В составе команды отметились Даниил Пыленков, Александр Петунин и Никита Рожков.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Шестой матч
«Северсталь» (Череповец) — ЦСКА (Москва) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Пыленков — 1 (Пресс, Вовченко), 24:05 — 1:0. Петунин — 2 (бол., Пыленков, Самонов), 38:27 — 2:0. Рожков — 1 (бол., Пресс, Гераськин), 41:51 — 3:0Вратари: Самонов — Рейдеборн (59:35)Штраф: 4 — 10Броски: 26 (8+6+12) — 26 (7+9+10)
Таким образом, счет в серии стал равным — 3:3. 14 марта в Москве команды проведут решающий матч за выход в полуфинал плей-офф Западной конференции.