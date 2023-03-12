«Северсталь» победила ЦСКА и сравняла счет в серии

Скатился до уровня Роналду. Тен Хаг должен забрать у Фернандеша капитанскую повязку после позора на «Энфилде»

После исторического матча с «Ливерпулем» стало ясно, что Бруну Фернандеш явно не тот, кто заслуживает выходить на поле с капитанской повязкой