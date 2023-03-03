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    Тренер «Северстали»: Идет такой классный хоккей, а у нас везде показывают футбол, обсасывают третьи лиги

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Северсталь ЦСКА КХЛ Хоккей на ТВ
    Главный тренер «Северстали Андрей Разин после первого матча с ЦСКА (2:5) в Кубке Гагарина заявил, что на российском телевидении уделяют слишком много внимания футболу.

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    "Если говорить о старте плей-офф КХЛ с сенсационными результатами, вдохновили ли они меня, то мы на другие команды не смотрим.

    Но такой классный плей-офф идет, интересный хоккей, а у нас везде показывают только футбол, футбол, футбол, даже третьи лиги обсасывают.

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    • Все знают, какой футболист в какой туалет ходит, сколько бумаги использует. А в КХЛ прошел интересный чемпионат, начался интересный плей-офф", — приводит слова Разина "Р-Спорт".

    Шесть из восьми первых матчей первого раунда плей-офф выиграли команды с более низким посевом — это новый рекорд КХЛ.

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