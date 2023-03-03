Тренер «Северстали»: Идет такой классный хоккей, а у нас везде показывают футбол, обсасывают третьи лиги

Главный тренер «Северсталипосле первого матча с(2:5) в Кубке Гагарина заявил, что на российском телевидении уделяют слишком много внимания футболу.

"Если говорить о старте плей-офф КХЛ с сенсационными результатами, вдохновили ли они меня, то мы на другие команды не смотрим.

Но такой классный плей-офф идет, интересный хоккей, а у нас везде показывают только футбол, футбол, футбол, даже третьи лиги обсасывают.

Все знают, какой футболист в какой туалет ходит, сколько бумаги использует. А в КХЛ прошел интересный чемпионат, начался интересный плей-офф", — приводит слова Разина "Р-Спорт".

Шесть из восьми первых матчей первого раунда плей-офф выиграли команды с более низким посевом — это новый рекорд КХЛ.