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    Швеция обыграла Чехию, став победителем швейцарского этапа Евротура

    Хоккей Евротур Сборная Швеции Сборная Чехии
    Сборная Швеции одержала победу над командой Чехии (4:0) в заключительном матче второго этапа Евротура — Швейцарских игр.

    Сборная Швеции
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    Сборная Швеции

    В составе победителей дубль оформил Эмиль Хейнеман, еще по разу отличились Еспер Олофссон и Оскар Фантенберг.

    Еврохоккейтур. Швейцарские игры
    Чехия — Швеция — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
    Голы: Олофссон — 3 (бол., Теммернес), 14:03 — 0:1. Хейнеман — 2 (Фантенберг, Дальбек), 26:41 — 0:2. Фантенберг — 1 (Линдбек, Бристедт), 29:30 — 0:3. Хейнеман — 3 (п.в.), 57:18 — 0:4Вратари: Грубец (Лангхамер, 5:13) — ХегбергБроски: 36 (12+12+12) — 24 (7+6+11)Штраф: 6 — 10

    Шведы стали победителями швейцарского этапа Евротура, набрав 7 очков в 3 матчах. На втором месте чехи — 6 оччков, на третьем — финны (4), на 4-м — швейцарцы (1).

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