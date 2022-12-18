Швеция обыграла Чехию, став победителем швейцарского этапа Евротура

Сборная Швеции Фото: globallookpress.com
В составе победителей дубль оформил Эмиль Хейнеман, еще по разу отличились Еспер Олофссон и Оскар Фантенберг.
Еврохоккейтур. Швейцарские игры
Чехия — Швеция — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Голы: Олофссон — 3 (бол., Теммернес), 14:03 — 0:1. Хейнеман — 2 (Фантенберг, Дальбек), 26:41 — 0:2. Фантенберг — 1 (Линдбек, Бристедт), 29:30 — 0:3. Хейнеман — 3 (п.в.), 57:18 — 0:4Вратари: Грубец (Лангхамер, 5:13) — ХегбергБроски: 36 (12+12+12) — 24 (7+6+11)Штраф: 6 — 10
Шведы стали победителями швейцарского этапа Евротура, набрав 7 очков в 3 матчах. На втором месте чехи — 6 оччков, на третьем — финны (4), на 4-м — швейцарцы (1).